Смогут ли роботы вынашивать и рожать детей

Бурные дискуссии развернулись вокруг завирусившегося в соцсетях сообщения: Илон Маск работает над созданием робота, который сможет зачать и выносить в течение положенных природой девяти месяцев "человеческого детеныша". От родителей потребуется только яйцеклетка и сперма - оплодотворение же и вся "беременность", как и завершающие ее "роды", произойдут с помощью робота-инкубатора. И хотя проверка, проведенная USA Today, не подтвердила, что Маск действительно инициировал такие разработки, идея сама по себе тема взрывная. "РГ" обратилась к экспертам, чтобы понять - насколько реально воплотить идею Маска в реальную жизнь и какие последствия это может иметь.

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Робот-инкубатор может стать прорывом в области репродуктивных технологий: кардинально изменить подход к беременности и родам, максимально облегчить процесс деторождения, снизить процент осложнений, свести к нулю материнскую смертность и дать возможность стать родителями бесплодным парам и людям, пары не имеющим.

То есть идея, приписываемая Маску, может стать следующим логичным шагом в развитии репродуктивных технологий после ЭКО и суррогатного материнства. Об этом пишут пользователи соцсетей, комментируя сообщение. Но еще больше высказывается сомнений и откровенных опасений. С появлением подобной технологии неизбежно возникнет множество этических вопросов. Подобные инкубаторы, теоретически, если не ставить никаких барьеров, могут быть использованы для "производства" людей, обслуживающих "золотой миллиард", а то и людей-доноров для получения органов для трансплантации.

Смогут ли технологии полностью заменить естественный процесс вынашивания и рождения ребенка?

Денис Ребриков, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского Университета:

"Современные достижения в области биотехнологии позволяют поддерживать развитие человеческого эмбриона в лабораторных условиях до двух недель с использованием стандартного эмбрионального инкубатора, применяемого в процессах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В типичном сценарии эмбрионы культивируются до 5-6 дней, что сегодня является нормальной практикой. С использованием специальных добавок возможно продлить этот период до 14 дней. Однако дальнейшее развитие человеческого эмбриона в искусственных условиях без имплантации в эндометрий невозможно. На пятый-шестой день эмбрион должен имплантироваться, то есть прикрепиться и проникнуть в ткань эндометрия. Эта трудность ограничивает применение искусственных систем для длительного вынашивания.

В экспериментах на животных, таких как овцы, ученые могут перемещать недоношенного ягненка, который провел половину срока внутри матки, в специальную искусственную среду, напоминающую материнскую утробу. Эта система состоит из пакета с амниотической жидкостью и аппаратуры, подобной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), к которой подключается пуповина ягненка для дальнейшего развития.

Однако существует значительный технологический пробел между способностью поддерживать эмбрион в инкубаторах до 14 дней и необходимостью обеспечить имплантацию и образование пуповины, к которой можно подключить ЭКМО.

Трудность решения данной задачи обусловлена тем, что эндометрий, выстилающий полость матки, представляет собой сложную биологическую ткань с множеством специфических функций, необходимых для поддержания беременности. Это значительное препятствие остается нерешенным в современной биотехнологии.

Во всяком случае, мне пока неизвестно решений, которые бы позволяли создать искусственный эндометрий, который бы мог служить полноценной средой для имплантации эмбриона с последующим развитием плаценты и пуповины".

Станислав Поярков, ведущий биоаналитик исследовательской лаборатории "Система-Биотех":

"Технология искусственной матки известна уже около 10 лет. С точки зрения генетики и репродуктивной медицины, создание полноценной искусственной матки - это значительно более сложная задача, чем может показаться.

Сейчас эта технология находится на стадии первичных исследований для помощи глубоко недоношенным детям после 23 недель беременности, и даже в этом случае возникает множество вопросов о безопасности метода.

Что касается идеи полного искусственного вынашивания с ранних сроков или даже момента зачатия, которую, по сообщениям СМИ, предлагает Илон Маск, то на сегодняшний день это технически невозможно. В первом триместре беременности происходят сложнейшие процессы формирования всех систем организма, требующие точной регуляции экспрессии тысяч генов и сложного взаимодействия между организмом матери и плодом.

Важно понимать, что успешное развитие плода определяется множеством генетических факторов как со стороны матери, так и со стороны отца. В России уже существуют современные генетические тесты, позволяющие оценить эти факторы еще на этапе планирования беременности. Наши исследования показывают, что даже небольшие нарушения в работе отдельных генов могут существенно повлиять на развитие плода. Поэтому создание искусственной среды, способной полностью заменить материнский организм, потребует не только технических решений, но и глубокого понимания всех молекулярно-генетических механизмов, многие из которых науке еще предстоит изучить.

Хотя искусственные матки многообещающи, переход к первым испытаниям на людях в отсутствии четких доказательств возможной пользы сопряжен с большим риском ограничения репродуктивных прав будущих родителей.

Что касается "выращивания" органов для трансплантации, то современная медицина идет по пути развития технологий регенеративной медицины и создания искусственных органов из собственных клеток пациента. Такой подход, конечно же, более этичен и безопасен".