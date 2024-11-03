Раскрыта возможная дата выхода дешевой раскладушки Samsung

Компания Samsung объявила о своих планах на 2025 год, включая выпуск долгожданного устройства XR и серии Galaxy S25. Также стало известно, что компания рассматривает возможность создания более доступного складного смартфона. Об этом сообщает издание 9to5Google.

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По словам Samsung, подразделение "опыт работы с устройствами" получило прибыль в размере 3,37 трлн вон в третьем квартале 2024 года. Компания планирует сосредоточиться на расширении продаж продуктов премиум-класса, включая укрепление стратегии в области искусственного интеллекта.

Galaxy S25, который будет выпущен в первой половине следующего года, планирует расширить возможности искусственного интеллекта Galaxy. В частности, Samsung хочет запустить больше утилитарных ИИ-сервисов, пользоваться которыми люди смогут с помощью новых флагманов.

Также Samsung затизерила свое "устройство расширенной реальности XR", которое будет выпущено в 2025 году. Ранее сообщалось, что устройство XR появится в 2024 году, но выпуск был отложен.

Кроме того, Samsung намекает на возможность создания более дешевого складного смартфона. В компании изучают способы снижения себестоимости подобных устройств, чтобы как можно больше пользователей смогли попробовать новый форм-фактор.