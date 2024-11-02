Рынок планшетов рекордно вырос

Мировой рынок планшетов вырос на рекордные 20,4 процента. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC).

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По оценке аналитиков фирмы, всего за третий квартал 2024 года производители поставили на рынок 39,6 миллиона устройств. «Унылый рынок 2023 года позволяет легко сравнивать данные год к году, но оптимизм растет со стороны предложения», — заметили эксперты.

Главными причинами роста специалисты IDC назвали несколько новых моделей планшетов, а также традиционный рост спроса на компактные компьютеры для образовательных учреждений, который наблюдается в конце лета и начале осени. «Инновации приносят волну столь необходимого оптимизма на рынок планшетов», — отмечается в отчете.

Лидером рынка снова оказалась Apple, которая отгрузила 12,6 миллиона устройств, получив долю 31,7 процента. На втором месте разместили Samsung, которая получила долю 17,9 процента. В топ-3 также попала Amazon с долей 11,6 процента. Американская компания вернулась в число лидеров, представив ряд недорогих гаджетов.

«У производителей есть несколько привлекательных возможностей для расширения своего присутствия на рынке планшетов — сотрудничество с образовательными учреждениями, сегмент развлечений и игр, кросс-устройства, интеграция в здравоохранение и многое другое», — заявил старший аналитик-исследователь IDC Анурупа Натарадж.

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