Android 15 вышла сравнительно недавно, но многие уже строят теории о том, чего можно ждать от Android 16 — релиз новой версии операционной системы ожидается в 2025. Портал howtogeek.com рассказал, какие фишки могут появиться в Android 16 в будущем.

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Улучшенный менеджмент уведомлений

Android обожает заваливать устройства устаревшими уведомлениями. Представьте ситуацию: вы давно не пользовались разрядившимся смартфоном или планшетом, заряжаете его, включаете впервые за месяц… И система заваливает вас уведомлениями, которые вы могли видеть, например, на другом смартфоне.

Android 16 может решить эту проблему. По крайней мере, такое ощущение складывается по изменениям, представленным в Android 15 QPR Beta 2. После этого обновления Android начала отклонять уведомления старше двух недель. Вместо того, чтобы наводнять экран окнами, система просто показывает краткое содержание — чтобы пользователь знал, на какие приложения или контакты надо обратить внимание. Никакого звука, никакой вибрации, никаких деталей, способных захламить экран.

«Перезарядка» уведомлений

Режим «перезарядки» впервые появился в превью-версии Android 15 для разработчиков. Функция призвана снизить число последовательных уведомлений от одного и того же приложения. Если первое или второе смартфон показывает как обычно, то с каждым последующим сигнал об уведомлении становится тише, что помогает не так отвлекаться на устройство.

Google убрала режим в последовавших бетах Android 15, но, если верить информации об Android 15 QPR 1 Beta 2, не убрала ее целиком. Так что есть вероятность, что перезарядка попадет и в Android 16.

Виджеты для экрана блокировки

Виджеты для экрана блокировки исчезли из Android с обновлением Lollipop в 2014 году, однако бета Android 15 вернула их как минимум для планшета Pixel Tablet. Android 16 пока что находится в разработке, и есть шанс, что девелоперы все-таки вернут виджеты и на смартфоны. Они слишком удобные, чтобы просто забыть о них.

Персональные профили режима «Не беспокоить»

Многие с трудом подбирают подходящие для них настройки режима «Не беспокоить», чтобы добиться баланса между спокойствие и доступностью. На Android 16 вполне могут появиться полностью настраиваемые профили — они были в первой бете Android 15. Обновленные профили позволяют настраивать почти все параметры, от режима серого экрана до темной темы и приглушения фонового рисунка.

Новая раскладка меню настроек

Наконец, Android 16 наконец может получить долгожданный редизайн меню настроек, впервые представленный в третьей бете Android 15. Он не попал в следующие версии беты, но засветился в QPR 1 Beta 2 — это намекает, что фишка может переехать и на Android 16.

Что именно поменяется? Схожие по функции настройки будут сгруппированы в единые тайлы. А между сгруппированными тайлами будет более четкое разделение, чтобы найти желаемые параметры было проще. Если этот дизайн станет нормой для Android 16, то навигация по настройкам станет гораздо более комфортной.