Samsung выпустит конкурента Apple Vision Pro на Android

Samsung ускорила разработку собственной гарнитуры смешанной реальности, которая выйдет в 2025 году. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на квартальный финансовый отчет компании.

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Согласно документу, Samsung намерена «улучшить связь между продуктами, включая будущие устройства смешанной реальности», что может указывать на готовность конкурировать с Apple Vision Pro и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest 3.

В то время как LG отказалась от собственного проекта, а Apple приостановила работу над флагманской Vision Pro 2 и сосредоточилась на бюджетной модели, Samsung продолжает разработку собственного устройства. Отмечается, что процессор для гарнитуры Samsung будет выпущен Qualcomm, а программную платформу подготовит Google.

Еще в ходе презентации Galaxy Unpacked 2024 представитель Google Рик Остерло пообещал, что устройство выйдет в 2024 году. Кроме того, по данным SBS Biz, Samsung начала разработку гарнитуры с нуля после выхода Apple Vision Pro, которая превзошла все ожидания.

Google уже готовится к публикации приложений для XR-гарнитур и предлагает партнерам операционную систему Android XR. Однако основная масса партнеров заняла выжидательную позицию, и наиболее вероятным кандидатом на роль первого и единственного производителя гарнитуры с Android XR пока представляется Samsung.

По слухам, стоимость гарнитуры смешанной реальности Samsung составит от $1000 до $1500, и по возможностям она может превзойти более дорогую Apple Vision Pro.