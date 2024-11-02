В Израиле археологи обнаружили храм возрастом 5 000 лет

Археологи открыли поселение возрастом 5000 лет недалеко от города Бейт-Шемеш в Израиле. Среди находок — две гончарные печи (одни из самых древних), а также общественное здание с 40 целыми сосудами.

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Последнее — один из древнейших храмов, раскопанных в Иудейской долине, сообщает Live science.

«Значимость этого места колоссальна. Помимо прочего, поселение очень большое, доминирующее над окружающей его территорией, что говорит о значительном населении, которое демонстрирует ранние признаки урбанизации», — говорит археологи Ицхак Паз из Управления древностей Израиля, руководивший раскопками.

Остатки здания включают в себя толстые стены и скамьи, что, по мнению ученых, свидетельствует о том, что оно было общественным, по всей вероятности, — место поклонения. Недалеко от этого здания археологи также обнаружили более древний комплекс с рядами больших стоящих камней, который, вероятно, тоже использовался как ритуальное пространство.

Близость этих двух пространств предполагает, что местные жители перешли от поклонения на открытом воздухе к более закрытому храму, куда могли попасть не все. Это может свидетельствовать о появлении социальной сложности и урбанизации. Ранний бронзовый век (конец IV тысячелетия до н.э.) был сложным периодом для региона, который сопровождался увеличением численности населения, созданием иерархического общества, стандартизацией различных областей жизни, строительством монументальных общественных зданий и развитием коммерческой торговли с соседями.

При раскопках обнаружено множество горшков и кувшинов, а также небольшие сосуды, которые, вероятно, выполняли символическую функцию. Интересно, что археологи нашли их, вероятно, на том же самом месте, где их оставили древние обитатели поселения незадолго до того, как оно было заброшено. Археологи не знают, что произошло с этой комнатой после, но они нашли свидетельства пожара, и некоторые сосуды оказались упавшими друг на друга.