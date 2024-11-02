Названы лучшие смартфоны в нескольких категориях

Редакция портала Tom's Guide обновила список лучших Android-смартфонов 2024 года, распределенных по нескольким категориям.

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Самым лучшим и сбалансированным смартфоном признан Samsung Galaxy S24 Ultra. Эксперты хвалят устройство за качественный дисплей с поддержкой стилуса, мощный процессор, емкий аккумулятор и флагманские камеры. Гаджет также выделяется поддержкой ИИ-системы Galaxy AI.

Лучшим бюджетным смартфоном стал Google Pixel 8a, который, по версии экспертов, предлагает лучшее соотношение цены и качества. Двойная камера этого смартфона снимает качественные фото и видео, а флагманский чип Tensor G3 был получен от старших моделей. Среди прочего устройство имеет встроенные ИИ-функции.

Лучшим ИИ-смартфоном стал Google Pixel 9 Pro XL, который эксперты хвалят за яркий и качественный LTPO-экран, встроенные функции искусственного интеллекта, а также высокое время автономной работы. Тем не менее к минусам отнесли незначительные улучшения в камере по сравнению с предшественником и хранилище объемом всего на 128 ГБ в базовой версии.

Четвертое и пятое места заняли OnePlus 12 и Google Pixel 9, которые признали смартфонами с лучшей быстрой зарядкой и лучшим доступным флагманом соответственно.