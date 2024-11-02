Ученые предупредили о вреде черного пластика на кухне

Биохимик Эндрю Тернер из Плимутского университета призывает отказаться от использования черных пластиковых кухонных принадлежностей, таких как лопатки. В исследовании, опубликованном в октябре 2024 года, он объясняет, что черный пластик содержит химические вещества, используемые в защитных корпусах электроники, которые могут быть токсичными.

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Оптические датчики на перерабатывающих предприятиях не распознают черный пластик, что приводит к его попаданию в бытовые отходы и дальнейшему использованию в различных продуктах. Кроме того, черный пластик часто содержит антипирены — вещества, замедляющие горение, которые могут загрязнять окружающую среду и попадать в пищу при жарке.

Эти химические соединения, известные как эндокринные разрушители, могут негативно влиять на гормональный фон человека, связываясь с заболеваниями щитовидной железы, диабетом и раком. Исследование также показало высокие уровни антипиренов в кухонных принадлежностях и детских игрушках.

Менеджер по науке и политике в Toxic-Free Future Меган Лю рекомендует выбрасывать черные пластиковые изделия в мусор, так как их переработка может быть опасной. Важно обратить внимание на наличие антипиренов в потребительских товарах и избегать черного пластика в быту.