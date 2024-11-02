Математики оценили способность обезьян напечатать все пьесы Шекспира

Математики из Сиднейского технологического университета вычислили, что, условным обезьянам не хватит времени существования Вселенной, чтобы напечатать произведения Шекспира. Тем самым поставлена под сомнение теорема о «бесконечных обезьянах», согласно которой, если абстрактная обезьяна будет бесконечно нажимать на клавиши печатной машинки, однажды она повторит все произведения английского классика.

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Ученые представили ситуацию, когда 200 тысяч шимпанзе печатают на стандартной пишущей машинке по одной букве в секунду неопределенно долго. При этом концом Вселенной считалась ее предполагаемая тепловая смерть через количество лет, обозначаемое единицей с 100 нулями. В результате приматы «не смогли написать» ничего из произведений Шекспира, полное собрание которых включает более 880 тысяч слов.

Исследователи также пришли к выводу, что вероятность написать слово «бананы» в течение жизни шимпанзе составляет около 5%. А что касается «Гамлета», то вероятность его написания обезьяной оценивается меньше чем 1 к числу с 15 тысячами нулей.

Исследование еще раз подтвердило, что если в теоретической бесконечности возможно все, то в конечном времени, пусть и невероятно отдаленном, всегда будут ограничения, пишет Franklin Open.