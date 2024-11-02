Apple признала брак в камерах популярной модели iPhone

Компания Apple анонсировала новую программу гарантийного обслуживания для iPhone 14 Plus из-за выявленной проблемы с камерой. Об этом сообщает The Verge.

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Выяснилось, что в некоторых iPhone 14 Plus при использовании режима предварительного просмотра камера может не отображать изображение. По словам Apple, проблема затрагивает «небольшой процент» смартфонов, выпущенных с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года.

Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут проверить соответствие их устройства условиям программы на сайте Apple, введя серийный номер.

Также отмечается, что Apple готова возместить затраты на ремонт камеры тем, кто уже оплатил эту услугу.

Программа гарантийного обслуживания по этой проблеме будет действовать в течение трех лет с момента покупки смартфона. Для пользователей из России программа недоступна, так как линейка iPhone 14 не была официально представлена в стране.

iPhone 14 Plus был представлен в сентябре 2022 года. Он оснащается двойной 12-мегапиксельной камерой, 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 Гц, флагманским чипом Apple A15 Bionic и батареей емкостью 4323 мАч.