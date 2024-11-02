Бельгия и Франция совместно занялись расследованием против Telegram

Федеральная прокуратура Бельгии присоединилась к Франции в расследовании против мессенджера Telegram. Об этом сообщает бельгийское издание Soir.

По информации журналистов, две страны создали совместную следственную группу, через которую они смогут делиться результатами своих расследований и проводить совместные действия.

Как пишет Soir, в бельгийской прокуратуре мессенджером интересуются с 2020 года, поскольку его зачастую используют преступные группировки. По словам официального представителя ведомства Эрика Вандерсипта, почти все расследования указывают на использование Telegram.

Общий надзор за деятельностью платформ в Евросоюзе осуществляет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций. Его представитель ранее заявлял РИА Новости, что какие-либо данные о нарушениях Telegram общеевропейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС, не поступали.

В конце августа основателя Telegram Павла Дурова задержали, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Его обвинили в шести правонарушениях, в том числе администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основателя Telegram взяли под судебный надзор с залогом €5 млн и запретили ему покидать Францию.

Позднее газета Le Figaro писала, что мессенджер Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать с силовыми структурами не только Франции, но и других стран, при расследовании киберпреступлений.