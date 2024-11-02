RuStore будет использовать ИИ в отзывах на приложения

VK внедрил генеративный искусственный интеллект в RuStore.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, ИИ анализирует отзывы пользователей о приложениях и играх, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки. На конференции RuStore Mobile Conf: GameDev об этом объявил директор по продукту Олег Афанасьев.

В карточке приложений появился раздел "Самое важное", где ИИ объединяет и обобщает отзывы, предоставляя набор выводов, которые описывают приложение или игру.

Алгоритмы фильтруют оценки, учитывая только полные и актуальные отзывы для более точной информации. Раздел появляется только при наличии достаточного количества отзывов (от 100).

"Алгоритмы генеративного ИИ проанализируют пользовательские отзывы и автоматически создадут краткую справку о приложении или игре. Это поможет пользователям быстрее определиться с решением о загрузке приложения и избавит их от необходимости просматривать множество отзывов", - рассказал Афанасьев.

Технологии искусственного интеллекта также применяются в рекомендациях и поиске на платформе. Чтобы новый раздел появился в карточке приложения, необходимо обновить его до последней версии.