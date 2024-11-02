Названы самые мощные смартфоны октября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов, который возглавила новинка на базе свежего чипа Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

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Лидером октябрьского топа признан флагманский OnePlus 13, оснащенный Snapdragon 8 Elite, средняя оценка которого в бенчмарке AnTuTu составляет 2,92 млн баллов. За ним следует iQOO 13 с таким же «железом» и 2,9 млн баллов. Замыкает тройку Vivo X200 Pro на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400, средняя оценка которого составляет 2,84 млн баллов AnTuTu.

Четвертое и пятое место разделили Oppo Find X8 Pro и базовый Find X8, которые набирают в среднем 2,84 и 2,81 млн баллов. Эти устройства и занявший шестую строчку Vivo X200 (2,56 млн) оснащены чипом Dimensity 9400.

С седьмого по девятое места расположились Xiaomi 15 (2,54 млн), Vivo X200 Pro mini (2,46 млн) на Dimensity 9400 и Xiaomi 15 Pro (2,46 млн) — смартфоны Xiaomi работают на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Elite. Замыкает топ-10 iQOO Neo9S Pro+ на базе флагманского чипа Qualcomm прошлого поколения, Snapdragon 8 Gen 3.