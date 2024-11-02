Найдена причина обрушения телескопа Аресибо

Учёные из Национальной академии Содружества Пуэрто-Рико наконец признали проблему ползучести цинка, приведшей к обрушению 305-метрового телескопа Аресибо. Обрушение произошло ещё в 2020 году, но только сейчас исследователи сделали окончательные выводы о причинах инцидента.

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Аресибо — важная научная система. С этого телескопа учёные отправляли в космос сигналы возможным внеземным цивилизациям.

Проблемы начались в 2017 году после урагана «Мария», разрушившего в Пуэрто-Рико множество объектов, но визуально не повредившего Аресибо. Была зафиксирована небольшая «раскачанность» тросов, не более. Однако как раз это стало началом разрушения конструкции.

После этого в течение трёх лет тросы ослабевали, что усугублялось ползучестью цинка, использующегося для защиты тросов от коррозии. Тросы начали «выползать» из отверстий, что в итоге и привело к падению приёмника телескопа на его зеркало.

Учёные все эти годы не хотели признавать свойства цинка причиной аварии на телескопе. Но последние анализы подтвердили именно это.