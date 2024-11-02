Все модели iPhone 17 получат экраны ProMotion с частотой 120 Гц

Все четыре модели серии iPhone 17 получат LTPO-дисплеи. Об этом сообщает южнокорейское издание ETNews со ссылкой на отраслевой источник.

Хотя источник не уточнил, будет ли у будущих моделей iPhone 17 высокая частота обновления, использование технологии LTPO означает, что они будут оснащены дисплеями ProMotion с динамической частотой обновления до 120 Гц.

Apple оснащает LTPO-экранами свои флагманские смартфоны, начиная с представленных в 2021 году iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, тогда как базовые версии, в том числе актуальные iPhone 16, поставляются с обычными OLED-дисплеями с частотой 60 Гц.

На дисплеях ProMotion анимации, прокрутка экрана и другой контент отображаются более плавно. Кроме того, технология позволяет снижать частоту обновления для экономии энергии от 1 до 10 Гц в зависимости от модели вместо привычных 60 Гц, что позволяет использовать постоянно Always-on Display с отображением времени и уведомлений на экране блокировки, даже когда устройство заблокировано.

Слухи об использовании плавных экранов с частотой на 120 Гц во всех моделях iPhone 17 ходят уже давно. Например, ранее авторитетный аналитик и генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что смартфоны Apple в 2025 году действительно могут получить поддержку ProMotion.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. По слухам, Plus-версия смартфона будет заменена на iPhone 17 Slim или Air, который получит тонкий корпус и одну камеру на задней панели.