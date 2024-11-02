Создатель игр про Ведьмака представил «глупый» смартфон с черно-белым экраном

Компания Mudita представила телефон Kompakt, который относится к категории минималистичных устройств, часто называемых «глупыми» смартфонами. Гаджет лишен многих функций, включая доступа к социальным сетям и браузера, сообщает Liliputing.

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Mudita Kompakt оснащен 4,3-дюймовым экраном на электронных чернилах (E-Ink). Работает устройство под управлением Mudita OS K на базе Android, лишенного сервисов Google и с минимальным набором приложений. На странице Kickstarter подчеркивается, что телефон работает от одного заряда дольше других за счет меньшего экранного времени и отвлекающих факторов.

За производительность гаджета отвечает бюджетный чип MediaTek Helio A22, дополненный 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ, а аккумулятор получил емкость 3300 мАч.

В телефоне имеется камера с разрешением 8 Мп, вспышка, 3,5-мм аудиоразъем, слот для карт памяти microSD, карт, сканер отпечатков пальцев, разъем USB-C для зарядки и передачи данных, NFC-модуль и защита от пыли и влаги по стандарту IP54. Среди прочего отмечается наличие специальной кнопки для отключения микрофонов, сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth и камеры.

Mudita Kompakt предлагается на Kickstarter за €325 (около 34,4 тыс. руб.). Поставки устройства ожидаются в апреле 2025 года. Возглавляет компанию Mudita Михал Кичиньский, бывший глава и соучредитель студии CD Projekt, известной по играм «Ведьмак» и Cyberpunk 2077.