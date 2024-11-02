По всему миру зафиксировали толчки от цунами в Гренландии

Международная спутниковая миссия по исследованию топографии поверхностных вод и океана (SWOT), организованная НАСА и французским Национальным центром космических исследований (CNES), зафиксировала цунами, обрушившегося на фьорд Диксон в Гренландии в сентябре 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Цунами было вызвано сильным оползнем, который спровоцировал сейсмические толчки, распространявшиеся по миру в течение девяти дней. Используя спутник SWOT, ученые получили изображения изменений уровня воды в фьорде, где уровни на северной стороне фьорда были значительно выше, чем на южной, на 1,2 метра.

Для фиксации цунами спутник SWOT применил радиолокационный интерферометр Ka-диапазона (KaRIn), который позволяет измерять уровни воды на всей поверхности Земли с высокой точностью, включая замкнутые водоемы. SWOT совершил пролет над фьордом 17 сентября 2023 года, собрав данные, которые затем были сравнены с нормальными показателями, зафиксированными 6 августа 2023 года.

Изученные данные показали, что около 25 миллионов кубических метров камня и льда обрушились в фьорд Диксон, вызвав цунами. Фьорд Диксон, расположенный на восточном побережье Гренландии, имеет глубину 540 метров и ширину 2,7 километра, а его стены поднимаются на высоту до 1830 метров, что создает замкнутую среду для распространения волн.

Энергия движения цунами в таких ограниченных условиях не могла рассеиваться в открытом океане, поэтому волна отражалась между стенами фьорда каждые 90 секунд в течение девяти дней. Эти движения были зафиксированы сейсмическими приборами на значительном расстоянии, что позволило исследователям проследить источник толчков.

Ученые отмечают, что SWOT демонстрирует огромный потенциал в наблюдении за природными катастрофами, такими как цунами, что может помочь в подготовке к стихийным бедствиям. Его радиолокационный прибор достаточно точен для наблюдения за узкими пространствами, такими как фьорды, где обычные высотомеры океана не могут проводить столь детальные измерения.