Ракета «Союз» установлена на стартовую площадку космодрома «Восточный»

Ракету-носитель «Союз» установили на стартовый стол космодрома «Восточный».

© «Роскосмос»

Специалисты «Роскосмоса» продолжают подготовку к запуску, сообщает «МИР 24».

Ракета-носитель в тандеме с разгонным блоком «Фрегат» выведет в космос более 50 российских и зарубежных малых спутников и четыре аппарата «Ионосфера-М». Они входят в состав новой космической группировки «Ионозонд». Она позволит лучше прогнозировать магнитные бури и даже землетрясения. Пуск запланирован на 5 ноября в 2:18 по московскому времени.