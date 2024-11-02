Ученые описали, какой может быть жизнь в открытом космосе

Человечество упорно ищет внеземную жизнь на Марсе, спутниках Юпитера и Сатурна и экзопланетах. Между тем для существования жизни небесное тело вообще не обязательно, считают планетолог Робин Вордсворт из Гарвардского университета в США и астробиолог Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета в Шотландии.

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Они описали, в какой форме может существовать жизнь в открытом космосе — вне какой бы то ни было планеты, в статье, подготовленной к публикации в журнале Astrobiology.

Эта идея не так абсурдна, как кажется. Более того, жизнь вне планет существует: это экипаж Международной космической станции, как и китайского «Тяньгуна». Хотя, справедливости ради надо признать, что астронавты регулярно получают большое количество земных ресурсов. А более простые организмы могли бы без этого обойтись. По крайней мере, крошечные тихоходки способны выживать в открытом космосе.

Для развития и поддержания жизни в космическом пространстве нужно решить несколько задач.

Во-первых, защитить организмы от вакуума — то есть колонии живых существ нужна мембрана или оболочка. Это не такая уж большая проблема: та же разница в давлении, что и между поверхностью воды и глубиной около 10 метров.

Во-вторых, необходима вода в жидком состоянии — а значит, достаточно высокая для космоса температура. На Земле она достигается благодаря парниковому эффекту. И это вполне реально, считают ученые. В качестве примера они приводят сахарского серебряного муравья (Cataglyphis bombycina), который умеет регулировать свою внутреннюю температуру, варьируя длины волн поглощаемого света — по сути, создавая парниковый эффект без атмосферы.

Придется также решить проблему потери легких элементов. Планеты удерживают летучие атомы и ионы посредством гравитации, а космическая колония вынуждена будет как-то восполнять их запасы, благо сокращаются они медленно — в течение десятков тысяч лет.

Наконец, биологическая колония должна быть расположена в обитаемой зоне своей звезды, чтобы получать энергию в оптимальных количествах. Другие ресурсы – например, углерод или кислород – можно изначально получить с астероида, а затем перейти на замкнутый цикл переработки.

Резюмируя, исследователи рисуют портрет внепланетной жизни. Это свободно плавающая в космическом пространстве колония размером до 100 метров в тонкой прозрачной оболочке, сохраняющей нужное давление и температуру.

Исследование не дает однозначного ответа о вероятности существования такой формы жизни во Вселенной. Но оно важно для будущих человеческих усилий в покорении дальнего космоса, когда на смену сложным и ненадежным космическим кораблям придут самоподдерживающиеся экосистемы из биоинженерных материалов.