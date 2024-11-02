Apple сообщила о лучшем принятии пользователями iOS 18.1, чем 17.1

Гендиректор Apple Тим Кук объявил, что темпы принятия iOS 18.1 значительно опережают показатели его предшественника, iOS 17.1, в интервью CNBC после отчета Apple за четвертый квартал 2024 года. Выпущенная в понедельник, iOS 18.1 представляет собой лишь первый набор ИИ-функций Apple Intelligence, включая сводки уведомлений. Остальные нововведения придется подождать.

Кук подчеркнул, что отзывы пользователей были исключительно положительными, заявив: «Мы получаем отличные отзывы от клиентов и разработчиков, и у нас есть очень ранняя статистика, основанная всего на трех днях данных: пользователи принимают iOS 18.1 вдвое быстрее, чем iOS 17.1».

В то время как iOS 17.1 принесла улучшения в AirDrop, StandBy и музыкальном приложении, новые функции iOS 18.1, похоже, находят больший отклик у пользователей. Кроме того, Apple уже тестирует iOS 18.2, которая, по ожиданиям, включит ещё одним возможности Apple Intelligence, такие как Image Playground, Genmoji и интеграцию ChatGPT, а ее публичный релиз ожидается в декабре.