В России открыли предзаказы на новые компьютеры Apple

В России объявили о начале приема предзаказов на новые компьютеры Apple на фирменных чипах M4 по цене от 90 тыс. руб. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

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Компьютер Mac Mini с чипом M4 доступен в четырех версиях, три из которых на базовом M4: 16/256, 16/512 и 24/512 ГБ за 90, 115 и 140 тыс. руб. Также имеется еще более мощная модификация с процессором Apple M4 Pro с 24 ГБ объединенной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ за 210 тыс. руб. Новинка получила свежий дизайн и стала на 40% мощнее.

Обновленный моноблок iMac с процессором M4 с тонким корпусом и 24-дюймовым Retina-дисплеем с разрешением 4.5K оценили в 205, 270 и 290 тыс. руб. за версии 16/256, 16/512 и 24/512 ГБ соответственно.

Новый MacBook Pro, оснащенный базовым чипом M4, предлагается в трех модификациях: 16/512 ГБ, 16/1ТБ и 24/1ТБ, которые оценили в 240, 270 и 300 тыс. руб. соответственно. Универсальный ноутбук подойдет разработчикам, авторам контента и другим профессионалам. Также ноутбук доступен с более мощными процессорами M4 Pro и M4 Max по цене от 300, 370 и 500 тыс. руб. — последние два оснащены уже 16-дюймовым дисплеем.

Основой всех новых компьютеров Apple стало новое семейство чипов M4, которые оснащены обновленным 16-ядерным нейропроцессором Neural Engine для задач машинного обучения, улучшенной графической производительностью и передовыми функциями безопасности. Это позволяет новым Mac легко справляться с самыми ресурсоемкими задачами, будь то профессиональное 3D-моделирование, машинное обучение или потоковая передача контента в высоком разрешении.