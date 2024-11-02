В России разработаны многоразовые накопители водорода

Металлогидридные накопители водорода из сплава титана и железа, стоимость которых в три раза ниже импортных аналогов, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Накопители способны сорбировать и десорбировать водород несколько тысяч циклов с потерей эффективности не более 5-10%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В пресс-службе пояснили, что самый распространенный метод хранения водорода - баллоны под давлением 150 или 350 атмосфер. Однако использование высокого давления требует повышенных мер безопасности. В связи с этим ученые рассматривают использование гидридов металлов как альтернативный способ накопления и выделения водорода. Команда ученых ТПУ работает в направлении создания систем хранения водорода для многоразового стационарного использования на основе лантан-никеля и титан-железа.

"Сплав лантана и никеля (LaNi5) является одним из наиболее изученных в мире металлогидридом для накопления водорода, широко применяемым, и, одновременно, одним из самых дорогих. С ним нам удалось создать систему безопасного хранения водорода, для которой не нужны высокие температуры и давление. Однако часть сырья для сплава приходится закупать за рубежом, поэтому перед учеными ТПУ встала задача синтезировать металлогидриды из отечественной сырьевой базы. Нами были разработаны лабораторная установка хранения водорода с накопителями из сплава титана и железа, а также создан сам сплав", - приводятся в сообщении слова доцента отделения экспериментальной физики Виктора Кудиярова.

По его словам, стоимость такого накопителя примерно в три раза ниже, чем накопителей на основе лантана и никеля. Теперь ученые ТПУ работают над улучшением накопителей на основе металлогидридов. Сейчас накопители используются в виде мелкодисперсных порошков, вместо этого планируется создание накопителей-компактов с добавками для повышения теплопроводимости.

"Наша цель - разработать большие системы хранения водорода на отечественной сырьевой базе, пригодные для массового производства", - приводятся в сообщении слова руководителя отделения экспериментальной физики Андрея Лидера.

Оборудование, которое позволяет провести полный цикл создания материала-накопителя - от получения слитка до изучения характеристик сорбции и десорбции водорода на лабораторной установке, было закуплено при поддержке федеральной программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".