В России обнаружили новый источник загрязнений Каспийского моря

Ученые в России обнаружили, что в Каспийское море могут попадать загрязняющие вещества, которые выбрасывают в воздух отдаленные от него промышленные центры - это происходит из-за сложных процессов циркуляции в атмосфере.

Об исследовании сообщил ТАСС научный сотрудник ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ) Владимир Табунщик.

"Мы используем инструменты дистанционного мониторинга для исследования бассейнов рек, впадающих в Каспийское море. Работа начата с августа, но уже есть первичные данные. Например, удалось выявить, что воздух в районе бассейнов двух зарубежных рек загрязнен заметно сильнее. При этом источник загрязнения находится не на этой территории, а вдали от каспийского побережья - в промышленных центрах, которые также предварительно установлены", - рассказал Табунщик.

Он пояснил, что перемещение воздушных масс, загрязненных отходами производств, на большие расстояния объясняется циркуляционными процессами в атмосфере. Сейчас авторы исследования уточняют информацию об источниках выбросов и их распространении.

Собеседник агентства уточнил, что обнаружить загрязнение удалось благодаря одному из метеоспутников.

"[Аппаратура спутника] фиксирует состояние воздуха, позволяет различить несколько загрязняющих веществ - хотя, конечно, далеко не все. В нашем случае удалось выявить диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, метан, озон, моноксид углерода. Точные значения пока назвать не могу, данные анализируются, но даже на этом этапе понятно, что уровень загрязненности заметно выше, чем, например, в бассейнах российских рек", - отметил Табунщик.

По его словам, в 2025 году планируется экспедиция, которая позволит на месте понять, насколько большой объем вредных веществ оседает на воду рек, текущих в Каспийское море, и накапливаются ли они, например, в донных отложениях.

О проекте

Табунщик пояснил, что сотрудники ИнБЮМ вместе с коллегами из Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова и Института геологии ДФИЦ РАН (Махачкала) реализуют федеральный проект "Динамика геоэкологического состояния бассейнов горных рек Северо-Восточного Кавказа, Азербайджана и Ирана в условиях изменения климата и растущей антропогенной нагрузки" при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

"Еще одно направление исследований - проверка того, возможно ли использовать цифровые модели рельефа для выявления, выделения водосборных бассейнов прикаспийских рек. Важно понимать, что методы дистанционного мониторинга несовершенны, и точность данных не всегда на необходимом уровне. К тому же в исследуемом регионе сложности связаны также с тем, что Каспийское море является внутренним водоемом Евразии и располагается ниже уровня Мирового океана. Но несмотря на все это, нам удалось, с одной стороны, доказать возможность использования цифровых моделей, с другой - даже получить благодаря им новые данные о реках и уточнить границы водосборных бассейнов", - рассказал ученый.

По данным пресс-службы института, в августе и сентябре проведены совместные экспедиции на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии. А в октябре российские ученые совместно с коллегами из Национальной академии наук Азербайджана собрали образцы в бассейнах двух рек, текущих в Каспийское море по территории этой страны. Получены пробы почв и наземных растений, воды, донных отложений и взвешенного вещества. Далее их предстоит проанализировать в лабораториях Института биологии южных морей.

"Наша цель - в комплексе рассмотреть воздействие физико-географических, социально-экономических, политических и других ключевых факторов на природные объекты, а также разработать в дальнейшем практические рекомендации для обеспечения устойчивого управления ресурсами", - привела пресс-служба слова руководителя экспедиционной группы ИнБЮМ, работавшей в Азербайджане, Александры Никифоровой.

Власти РФ в последнее время уделяют повышенное внимание Каспийскому морю и связанным с ним процессам. В частности, президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ, касающийся обмеления Каспийского моря. Ученые, занимающиеся этим и смежными вопросами, уже отмечали, что этот процесс действительно имеет место быть и влияет не только на уровень воды, но и на многие аспекты экосистемы.