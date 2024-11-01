На Солнце зафиксировали необычную вспышку

На Солнце заметили необычную вспышку. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как рассказали ученые, вспышка отличалась своей многоуровневостью — после первоначальной вспышки мощность солнечного излучения начала резко увеличиваться. После этого ученые стали фиксировать пики излучения, которые длились на протяжении двух часов. Кроме того, после обнаружения начальной стадии вспышки, инструменты ученых временно перестали передавать данные.

Как полагают исследователи, в результате наблюдаемой вспышки было выброшена солнечная энергия, которая дойдет до Земли 4 ноября. При этом магнитная буря, по прогнозу ученых, ожидается слабая. Впрочем, исследователи не исключают, что странную вспышку можно объяснить тем, что солнечная плазма просто не смогла пробить магнитные поля Солнца.