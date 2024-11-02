Amazon отложил выпуск новой версии голосового помощника Alexa

Редизайн голосового помощника Amazon Alexa, как сообщается, был перенесен на 2025 год из-за продолжающихся проблем с производительностью, согласно сообщениям СМИ.

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Изначально планировалось, что новая Alexa будет запущена осенью 2024 года, но новый помощник, обещавший улучшенные возможности ИИ и разговорные навыки, столкнулся с трудностями при выполнении даже таких «основных функций», как надежное управление устройствами умного дома. Пользователи, тестировавшие бета-версию, сообщили о медленных ответах и «неловких взаимодействиях». Новая Alexa должна была предлагать ответы на уровне ChatGPT, но возникли проблемы, такие как «галлюцинации» в ответах.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси пока не смог четко сформулировать видение для ИИ-помощника, поэтому на данный момент клиентам придется подождать дольше, чтобы увидеть более функциональную версию Alexa, отмечают эксперты.