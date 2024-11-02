В России испытали устройство для повышения качества передачи данных

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) с индустриальными партнерами в лице ООО "Телепорт" разработали и испытали устройство, призванное значительно повысить скорость и качество передачи данных.

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Как сообщили в пресс-службе МФТИ, это устройство - блок дуплексора для приемопередающего радиомодуля системы мобильной связи 5G.

"В результате испытаний на базе ООО "Телепорт" (Ижевск) и в пилотной зоне МФТИ фильтры дуплексера (устройство, предназначенное для организации дуплексной радиосвязи с использованием одной общей антенны для приема и передачи сигналов) показали уровень заграждения в перекрестных диапазонах частот более 120 дБ", - отметили в пресс-службе.

Фильтры отвечают за подавление паразитных составляющих сигнала на входе радиомодуля и улучшение электромагнитной совместимости, и играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы систем связи.

"Фильтры показали свою готовность к работе. Это лишь часть большого проекта по созданию собственной сети 5G в России. Наша команда также занимается разработкой активных антенных устройств на базе технологии фазированных антенных решеток и других узлов для базовых станций. В дальнейшем наши наработки будут использованы в различном отечественном оборудовании", - рассказал директор НИЦ компонентов мобильной связи и технологий их производства МФТИ Григорий Серегин.

Разработка 5G в МФТИ является частью глобальной гонки за лидерство в области телекоммуникаций. Согласно планам Минцифры по развитию мобильной связи в России, разворачивание сетей 5G будет проходить постепенно, начиная с 2028 года, напомнили в пресс-службе Физтеха.