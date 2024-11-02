Intel не сможет достигнуть целей по доходам от ИИ-ускорителя Gaudi

Intel сообщила, что не сможет достичь своей цели по доходу в $500 миллионов от своего AI-ускорителя Gaudi в 2024 году. Что является не лучшей новостью для компании, которая и так сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Nvidia и AMD на этом рынке, пишут СМИ.

© Ferra.ru

Во время отчета о прибылях за III квартал 2024 года генеральный директор компании Пэт Гелсингер признал, что усвоение технологии Gaudi прошло медленнее, чем ожидалось, отчасти из-за перехода с Gaudi 2 на Gaudi 3 и трудностей с использованием ПО.

Пока Nvidia извлекает выгоду из бума в области ИИ, зарабатывая более $1 миллиарда квартально от своих ИИ-продуктов, AMD показывает почти такой же впечатляющий рост, а вот Gaudi Intel столкнулись с трудностями в привлечении внимания, отмечают издания.

Несмотря на это, Гелсингер выразил оптимизм по поводу рыночного потенциала Gaudi, подчеркивая необходимость решений, основанных на открытых стандартах.