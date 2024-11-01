Нигер приобрел три спутника у Роскосмоса

Власти Нигера и компания "Главкосмос", дочерняя компания российской госкорпорации "Роскосмос", подписали в Ниамее соглашение о приобретении трех спутников - связи, дистанционного зондирования Земли и радара для обеспечения обороны и безопасности. Об этом сообщает агентство Agence nigerienne de presse.

Как отмечается, соглашение подразумевает развертывание трех спутников для обеспечения безопасности стран Альянса государств Сахеля: Нигера, Мали и Буркина-Фасо. По словам министра связи Нигера Сиди Мохамеда Ралиу, изготовление спутников займет четыре года, на этот период "Главкосмос" предоставит в аренду аналогичное оборудование.

Ралиу пояснил, что каждая страна Альянса Сахеля сможет пользоваться спутниками и будет иметь дополнительный центр приема и передачи. По его словам, соглашение также подразумевает обучение специалистов по техническому управлению.