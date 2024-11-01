Новые клавиатуры и мыши Apple потребовали macOS 15.1

Недавно выпущенные Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard с USB-C могут оказаться несовместимыми с более старыми версиями macOS, требуя обновления до macOS 15.1, пишут СМИ. Несмотря на утверждение на сайте Apple, что аксессуары поддерживаются на macOS 10.11 и новее, пользователи сообщают о проблемах с их работой на более ранних версиях, и даже на бета-версии macOS 15.2.

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Несколько пользователей, включая разработчика приложения Halide Себастьяна де Вита, столкнулись с трудностями при подключении и функциональностью, такими как проблемы с прокруткой и распознаванием жестов на Magic Trackpad, пока они не обновили систему до macOS 15.1. Также на других версиях macOS не работают верхние клавиши и Touch ID на Magic Keyboard, а у Magic Mouse проблемы с жестами.

Пока неясно, исправит ли Apple информацию о совместимости или выпустит обновление для решения проблемы на старых версиях.