Названы лучшие смартфоны октября, появившиеся в России

Автор портала Mobile-Review составил подборку лучших смартфонов, представленных на российском рынке в октябре.

Открывает список складной Honor Magic V3 стоимостью 189 тыс. руб., который выделяется на фоне конкурентов самым тонким корпусом в сегменте, емким аккумулятором на 5150 мАч, флагманскими камерами и «железом», а также защитой от воды по стандарту IPX8.

За ним следует «раскладушка» Xiaomi Mix Flip. При цене в 129 тыс. руб. смартфон предлагает флагманское «железо», большой внешний 4-дюймовый экран, гарантированную поддержку ПО на протяжении четырех лет и камеры Leica.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi 14T Pro, который в российской рознице предлагается за 79 тыс. руб. Смартфон хвалят за качественный экран, высокую производительность, а также значительное улучшение камер Leica по сравнению с предыдущими моделями T-серии.

В пятерку лучших также попали «раскладушка» Tecno Phantom V Flip 2 5G и бюджетный BQ 6861L Core, которые продаются в российском ритейле по цене от 69 и 15 тыс. руб. соответственно.