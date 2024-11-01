Microsoft предложила пользователям Windows 10 платные услуги

Компания Microsoft предложила пользователям операционной системы Windows 10 платные обновления и техподдержку. Как сообщает The Verge, стоимость годовой подписки составит 30 долларов (почти 3 тысячи рублей по текущему курсу).

Ранее Microsoft объявила о планах прекратить поддержку Windows 10 с октября 2025 года. Для продления поддержки пользователям предлагается подключиться к программе дополнительного обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU). У предприятий будет возможность продлить поддержку Windows 10 сразу на несколько лет. Первый год использования ESU обойдется в 61 доллар (около 6 тысяч рублей), второй — в 122 доллара (около 12 тысяч рублей), а третий — в 244 доллара (около 24 тысяч рублей).

Подключиться к программе ESU ближе к истечению срока поддержки Windows 10. Исполнительный вице-президент и директор по маркетингу потребительских продуктов Microsoft Юсуф Мехди заявил, что компьютеры продолжат получать «критические и важные обновления безопасности», однако новые функции и техническая поддержка им будет недоступна без ESU.

«С окончанием поддержки Windows 10 самое время переходить на Windows 11», — добавил Мехди.

The Verge отмечает, что переход на новую версию операционной системы может потребовать обновления устройств. Windows 11 будет официально поддерживать процессоры Intel 8-го поколения и AMD Zen 2. Предыдущие версии не имели столь строгих требований к оборудованию.