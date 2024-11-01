Новый Mac mini на M4 Pro оказался на 45% мощнее прошлой модели

В базе данных Geekbench 6 появились результаты тестирования новых компьютеров Apple на базе фирменных чипов M4. Об этом сообщает Rozetked.

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Так, Apple M4 Pro в Mac mini (2024) оказался на 45% быстрее своего предшественника, чипа M3 Pro. В многоядерном тесте Mac mini (2024) на 14-ядерном M4 Pro набрал 22 094 балла, тогда как средний результат M3 Pro составляет 15 282 балла.

Кроме того, Apple M4 Pro превзошел даже 24-ядерный M2 Ultra, установленный в Mac Studio и Mac Pro, который набирает в среднем 21 351 балл в многоядерном тесте.

Также были опубликованы результаты прохождения бенчмарка Geekbench 6 ноутбуком MacBook Pro с чипом Apple M4 Max, который набрал 26 675 баллов в многоядерном тесте. На данный момент это самый мощный компьютер Apple.

Чип Apple M4 Max устанавливается исключительно в новые MacBook Pro, тогда как M4 Pro получили новые Mac mini и MacBook Pro. Другие устройства, такие как флагманский планшет iPad Pro (2024) и моноблочный компьютер iMac (2024), оснащаются базовым чипом M4.