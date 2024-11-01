OpenAI создала сервис интернет-поиска на базе ChatGPT

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, запустила на его основе сервис интернет-поиска.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"ChatGPT теперь может осуществлять поиск в Интернете гораздо лучше, чем раньше. Вы можете получить ответы со ссылками на соответствующие веб-источники, для чего ранее вам приходилось использовать поисковики", - говорится в сообщении.

С момента выхода новой функции доступ к ней получат пользователи, оформившие платную подписку. Однако в ближайшие месяцы компания планирует распространить новый сервис и для бесплатной версии. OpenAI при разработке новой функции сотрудничала со СМИ, включая Associated Press, Axel Springer, Financial Times, Le Monde и Reuters, для улучшения результатов поиска новостей.

OpenAI представила в 2022 году сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России.

26 сентября газета Financial Times сообщила, что OpenAI планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию. Ожидается, что трансформация некоммерческой OpenAI, имеющей коммерческое подразделение, произойдет до конца 2025 года, чтобы компания стала более привлекательной для инвесторов. Агентство Reuters сообщило, что компания привлекла инвестиции на общую сумму $6,6 млрд, в результате чего ее стоимость может достичь $157 млрд.