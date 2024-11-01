ИИ-стартап выходцев из Красноярска привлек миллионы долларов

Виртуальный репетитор английского языка Buddy.ai, основанный российскими предпринимателями, привлек $11 млн от новых и текущих инвесторов, включая калифорнийский инвестфонд BITKRAFT и европейский Educapital. Об этом сообщает RB.

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Отмечается, что оценка стартапа и размеры долей инвесторов не разглашаются, а привлеченные средства будут направлены на развитие приложения Buddy.ai, которое позволяет детям в игровой форме изучать буквы, цифры, формы и цвета на английском языке. В обучении помогает персонаж, который с помощью технологии распознавания голоса воспринимает речь ребенка и отвечает на его вопросы.

Компания была основана в 2017 году двумя друзьями из Красноярска — Иваном Крюковым и Дмитрием Плотниковым. На старте они привлекли $500 тыс. от бизнес-ангела Константина Сенченко, а в 2020–2022 годах получили еще $4,5 млн, включая $1 млн от Leta Capital в апреле 2020 года.

В 2023 году число скачиваний Buddy.ai превысило 22 млн по всему миру, а в 2024 году приложение было загружено более 50 млн раз. Сейчас платформой пользуются более 20 млн детей ежегодно, почти половина из которых проживает в Латинской Америке.