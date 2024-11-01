Новая версия Android выйдет раньше, чем планировалось

В обновленной дорожной карте релизов мобильной операционной системы Android компания Google объявила о скором выпуске Android 16. Публикация появилась в официальном блоге разработчиков.

Пользователям не придется ждать осени 2025 года, поскольку новая Android 16 будет представлена уже во втором квартале 2024 года, предположительно на конференции Google I/O в мае.

Обычно Google выпускает обновления ОС в третьем или четвертом квартале, но в этот раз компания планирует выпустить Android 16 раньше, чтобы совместить его с запуском новых флагманских смартфонов.

Первое функциональное обновление Android 16 ожидается в третьем квартале 2025 года, а обновленная сборка с новыми API будет представлена в четвертом квартале. Эти изменения направлены на ускорение внедрения инноваций и повышение качества всех релизов без создания дополнительных затрат для разработчиков.

Актуальная версия мобильной операционной системы, Android 15, вышла в середине октября 2024 года для смартфонов Google Pixel, а другие производители пока еще не успели стабильные версии ОС.