Названа сумма переплаты при покупке игровых ноутбуков в России

Мощный стационарный компьютер может обойтись на 50 тыс. руб. дешевле игрового ноутбука с аналогичным уровнем производительности. Об этом заявил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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По словам эксперта, продажи компьютерных комплектующих в России в 2024 году показали значительный рост: продажи видеокарт выросли на 150–200%, а процессоров – на 100–150% по сравнению с 2023 годом, что связано с отложенным спросом и разочарованием в новых поколениях процессоров.

Так, процессоры AMD Ryzen 9000 показали слабый прирост производительности при высоких ценах, что вызвало ажиотажный спрос на более доступные процессоры Ryzen 7000 серии. Кроме того, массовый брак чипов Intel способствовал росту спроса на процессоры AMD.

Харитонов отметил, что динамика продаж комплектующих отличается в зависимости от их типа. Он выделил три категории: редко обновляемые комплектующие (корпуса, блоки питания, HDD), часто обновляемые (видеокарты и процессоры) и ситуативно обновляемые (оперативная память, системы охлаждения, SSD).

В 2024 году самыми популярными процессорами стали AMD Ryzen 5 7500F и Intel Core i5-12400F. Среди материнских плат лидируют MSI и Gigabyte, а среди памяти и SSD – Kingston/HyperX и ADATA/XPG.

Средний компьютер, собранный из этих комплектующих, будет включать процессор Ryzen 5 7500F (17,7 тыс. руб.), материнскую плату MSI B650M-P или Gigabyte B650M D3HP (15 тыс. руб.), оперативную память DDR5 16 ГБ ADATA XPG Lancer или Kingston Fury Beast (7 тыс. руб.), видеокарту RTX 4060 (38 тыс. руб.) и прочее общей стоимостью в 124 тыс. руб.

По производительности он будет сопоставим с ноутбуками на базе Intel Core i7-13620H или Ryzen 7 7735HS с мобильной видеокартой RTX 4070, стоимость которых в российской рознице составляет 160-170 тыс. руб., что на 30-37% дороже ПК аналогичной конфигурации.