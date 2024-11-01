На «VK видео» появился «Детский режим» на мобильных устройствах

Бета-версия детского режима появилась на платформе "VK видео" на смартфонах и планшетах на операционной системе Android. Об этом сообщает пресс-служба VK.

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"Детский режим" на "VK Видео" появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть тысячи обучающих и развлекательных видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в безопасности контента", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что детям будут доступны бесплатно без рекламы лицензионные мультфильмы, развивающие видео, контент блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. Помимо этого, в "Детском режиме" есть безопасный поиск по заранее размеченной базе, а вся библиотека контента подобрана вручную.

Для активации "Детского режима" нужно зайти в свой профиль в приложении "VK Видео", перейти в раздел "Детям" и во всплывающем окне установить четырехзначный PIN-код. Сразу после его ввода произойдет переключение на "Детский режим".

"Информация об основном взрослом профиле будет скрыта. Дети не смогут вернуться в него даже при перезагрузке приложения. В случае утери PIN-кода его можно восстановить через мобильное приложение "VK видео", - добавили в VK.

Ранее функция стала доступна на Smart TV и Android TV и скоро появится в приложении "VK Видео" на смартфонах и планшетах с iOS.