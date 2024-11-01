Создан самый точный в мире метод распознания объектов на фото с помощью ИИ

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research на основе "карт внимания" разработали самый точный в мире метод распознания объектов на фотографии с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в T-Банке.

В сообщении отмечается, что предыдущие разработки в области компьютерного зрения сталкивались с проблемой однородности ансамблей, но ученые из лаборатории T-Bank AI Research нашли решение этой проблемы с помощью нового метода SDDE (Saliency-Diversified Deep Ensembles), который использует "карты внимания", фокусирующиеся на разных аспектах данных. Кроме того, отмечается, что модель при работе с изображениями учитывает не только те наборы данных, которые использовались при ее обучении, но и незнакомую ей информацию.

"Это уменьшает схожесть моделей и повышает их общую точность, благодаря чему идентификация объектов становится более надежной и диверсифицированной", - говорится в сообщении.

По информации Т-Банка, этот метод самый точный на общепринятых в области компьютерного зрения наборах данных для оценки моделей, которые создали Стэнфордский университет и университет Торонто - CIFAR10/100 и ImageNet. Использование нового метода снижает риск ошибки при обработке и анализе изображений более чем на 20%, что уменьшает необходимость перепроверки и исправления неверных решений человеком.

"В перспективе он (метод SDDE - прим. ТАСС) поможет развить сферу беспилотных транспортных средств и медицинской диагностики, где важно различать неопознанные элементы и графические артефакты", - говорится в сообщении.

Открытие было признано мировым научным сообществом и представлено на Международной конференции по обработке изображений в Абу-Даби.