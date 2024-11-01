Объявлены российские цены на новые MacBook с процессорами M4

На этой неделе Apple представила обновленные модели MacBook Pro и другие устройства с новыми процессорами M4. Уже можно оформить предзаказ можно на платформе CDEK. Shopping, а продажи стартуют 8 ноября.

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Ноутбуки MacBook Pro теперь оснащены чипами M4 и M4 Pro. Базовая версия получила 16 ГБ оперативной памяти вместо 8. Модели представлены с 14- и 16-дюймовыми дисплеями Liquid Retina XDR с максимальной яркостью 1000 нит. Цены на MacBook Pro 14 M4 с 512 ГБ памяти начинаются от 184 324 рублей, без учета таможенных пошлин.

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Обновленный iMac теперь работает на чипе M4, что повышает энергоэффективность и производительность до 1,7 раз в повседневных задачах и до 2,1 раза в высокопроизводительных задачах по сравнению с M1. Моноблок доступен в семи цветах и оснащен 12-мегапиксельной камерой. Его стоимость начинается от 154 546 рублей.

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Компьютер Mac Mini, спустя 14 лет после редизайна, также обновлен и стал компактнее. Он оснащен процессорами M4 и M4 Pro, 16 ГБ оперативной памяти и тремя портами Thunderbolt 4. Цены начинаются от 69 749 рублей.