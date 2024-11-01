Продажи iPhone выросли

Корпорация Apple рассказала о рекордной выручке и растущих продажах iPhone. На это обратило внимание издание The Verge.

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В финансовом отчете за четвертый квартал отмечается, что выручка достигла рекордного показателя 94,9 миллиарда долларов — это на 6 процентов выше, чем годом ранее. При этом компании пришлось выплатить 10,2 миллиарда долларов Ирландии после окончания длительного спора о налогах.

Выручка от продаж iPhone составила 46,22 миллиарда долларов против 43,8 миллиарда в четвертом квартале 2023 года. Журналисты медиа отметили, что продажи смартфонов Apple выросли даже несмотря на то, что компания еще не запустила инструменты искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence для всех пользователей.

Доходы от продажи планшетов iPad увеличились на 8 процентов — 6,9 миллиарда за квартал. Авторы The Verge связали успехи с весенним запуском новых версий iPad Pro и iPad Air.

Комментируя финансовые результаты, глава Apple Тим Кук заявил, что продажи смартфонов растут поступательно. По его словам, iPhone 15 продавались лучше iPhone 14, а девайсы серии iPhone 16 обогнали их всех.

Ранее аналитики агентства Canalys сообщили, что рынок смартфонов в третьем квартале 2024 года снова вырос. Лидерами сегмента оказались Samsung и Apple, которые поставили за квартал 57,5 миллиона и 54,5 миллиона устройств.