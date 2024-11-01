Humane отзывает чехлы ИИ-устройства AI Pin из-за риска возгорания

Компания Humane объявила об отзыве более 10 тысяч зарядных чехлов для устройства AI Pin из-за риска возгорания. Предупреждение об этом появилось на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) США.

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Пользователям дефектных аксессуаров предлагают новые или возможность получить компенсацию. Для тех, кто приобретал чехлы отдельно, будет предоставлен возврат $149, а для тех, кто покупал их вместе с устройством AI Pin, — $129. Обмен чехлов на новые запланирован на ближайшие три-шесть месяцев.

В отчете компании отмечается один случай перегрева и плавления литий-полимерного аккумулятора в чехле, происшедший во время зарядки. В результате инцидента никто не пострадал. Несмотря на это, пользователей призвали немедленно прекратить пользоваться зарядным кейсом и связаться с Humane для их утилизации. При этом самостоятельно выбрасывать устройства запрещено.

Зарядный чехол продавался вместе с системой Humane Ai Pin, стоимость которой варьируется от $700 до $800, а также отдельно за $150. В июне компания уже предупреждала своих клиентов о риске возгорания чехла из-за проблемы с элементами батареи. Также стало известно, что с мая по август количество возвратов AI Pin превысило их продажи.