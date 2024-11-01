Humane отзывает чехлы ИИ-устройства AI Pin из-за риска возгорания

Humane отзывает чехлы «революционного» ИИ-устройства из-за риска возгорания
Компания Humane объявила об отзыве более 10 тысяч зарядных чехлов для устройства AI Pin из-за риска возгорания. Предупреждение об этом появилось на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) США.
Пользователям дефектных аксессуаров предлагают новые или возможность получить компенсацию. Для тех, кто приобретал чехлы отдельно, будет предоставлен возврат $149, а для тех, кто покупал их вместе с устройством AI Pin, — $129. Обмен чехлов на новые запланирован на ближайшие три-шесть месяцев.
В отчете компании отмечается один случай перегрева и плавления литий-полимерного аккумулятора в чехле, происшедший во время зарядки. В результате инцидента никто не пострадал. Несмотря на это, пользователей призвали немедленно прекратить пользоваться зарядным кейсом и связаться с Humane для их утилизации. При этом самостоятельно выбрасывать устройства запрещено.
Зарядный чехол продавался вместе с системой Humane Ai Pin, стоимость которой варьируется от $700 до $800, а также отдельно за $150. В июне компания уже предупреждала своих клиентов о риске возгорания чехла из-за проблемы с элементами батареи. Также стало известно, что с мая по август количество возвратов AI Pin превысило их продажи.