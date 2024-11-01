Представлен OnePlus 13 на Snapdragon 8 Elite

OnePlus анонсировала в Китае свой флагманский смартфон OnePlus 13.

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Это третий в мире смартфон, оснащённый процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, после Xiaomi 15 / 15 Pro и iQOO 13.

Дисплей

OnePlus 13 оснастили плоским 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем от BOE с разрешением 2K (3168×1440 пикселей), частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью HDR до 4500 нит (1600 нит в режиме высокой яркости). Панель поддерживает воспроизведение контента Dolby Vision. Для разблокировки используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном.

Аппаратная основа

За производительность флагмана отвечает SoC Snapdragon 8 Elite. В бенчмарке AnTuTu чипсет набрал 3 186 834 балла. Объём оперативной памяти (LPDDR5x) составляет 24 ГБ, объём внутреннего хранилища (UFS4.0) – 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора достигает 6000 мАч.

Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. В игре Honor of Kings при частоте 120 fps смартфон способен проработать 7,42 часа, а в режиме навигации – 7,1 часа. Также производитель акцентирует внимание на безопасной зарядке при температуре -20 °C.

Камеры OnePlus 13 получил тройную основную камеру:

50 Мп главный датчик Sony LYT-808, f/1.6, OIS;

50 Мп сверхширокоугольный объектив Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 114°;

50 Мп телефото-объектив LYT600, f/2.6, 3-кратный оптический зум, OIS.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Прочее

Также стоит отметить защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69 и фирменный переключатель беззвучного режима. Гаджет работает под управлением ColorOS 15 от Oppo на базе Android 15.

Сроки выхода, цвета и цена На данный момент OnePlus 13 доступен в Китае. Смартфон выпускается в трёх цветах: белом и чёрном (матовое стекло) и синем (панель из искусственной кожи).

Цена: