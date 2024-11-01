Остров в Арктике исчез из-за глобального потепления

Ледяной остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике полностью исчез. Ученые узнали об этом, проанализировав спутниковые снимки.

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Объект располагался у более крупного острова Ева-Лив. Исследователи следили за ним на протяжении нескольких лет. Ранее существовал мыс Месяцева, но после образования широкого пролива он превратился в остров.

Его площадь быстро сокращалась. В 2015 году она составляла 53 га. 12 августа 2024 году спутники запечатлели участок площадью 3 га. Еще через месяц остров исчез окончательно. Ученые отметили, что новые данные потребуют коррекции навигационных карт.

Исследования проводила межрегиональная проектная группа под руководством доцента МАИ, кандидата технических наук Алексея Кучейко, сообщает сайт РГО. Эксперты отметили, что глобальное потепление приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии и может способствовать исчезновению некоторых форм рельефа.

Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить исчезновение острова и выявить изменения в рельефе морского дна.

Ранее в архипелаге Новая Земля открыли новый остров. Он расположен в районе бухты Заячьей у ледника Рыкачева.