В России произошел масштабный сбой в работе популярного сервиса

Сбой в работе сервиса цифрового распространения игр Steam произошел на территории России. Согласно данным Downdetector.su, за минувшие сутки на работу площадки поступило почти 6 тысяч жалоб, из которых более 950 — за последний час.

Чаще всего пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, мобильного приложения и общем сбое. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Москвы и Подмосковья, Свердловской и Мурманской областей. Причины неполадок пока неизвестны.

Напомним, что Steam разработан и поддерживается американской компанией Valve. Через платформу распространяются игровые новости, игры и обновления для них. 22 сентября на площадке был достигнут рекорд — свыше 38 млн одновременно играющих посетителей.

15 октября Роскомнадзор заявлял, что Steam выполнил требования регулятора и удалил 11 страниц с противоправным контентом. Ссылки на них исключили из Единого реестра запрещенной информации.