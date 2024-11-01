В Индонезии запретили продажу смартфонов Google Pixel из-за невыполнения местного требования, согласно которому продаваемые в стране устройства должны быть на 40% изготовлены из местных компонентов. Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Министерство промышленности Индонезии объявило, что Google Pixel не будут доступны для покупки в стране до тех пор, пока их «начинка» не будет соответствовать указанному требованию. Чтобы возобновить продажи, Google необходимо получить сертификат соответствия, инвестировав в местную экономику, либо производить компоненты в Индонезии или закупать их у местных производителей.

Другие компании, такие как Samsung и Xiaomi, ранее открыли заводы в Индонезии, чтобы соответствовать требованиям местного законодательства. По этой же причине и из-за невыполнения обязательств по инвестициям в стране в конце октября запретили продажи iPhone 16. Причем компания инвестировала в открытие четырех академий для разработчиков программного обеспечения, но вложила в это меньше средств, чем было необходимо.

В правительстве пообещали проверять онлайн- и офлайн-магазины и «деактивировать» любые обнаруженные там смартфоны Google. При этом ввозить устройства для личного пользования по-прежнему разрешено.

Google производит линейку потребительских устройств Pixel, включающую в себя смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары. Первый фирменный смартфон увидел свет в октябре 2016 года.