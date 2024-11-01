Европа определилась с проектом спутникового интернета IRIS² за €10 млрд

Еврокомиссия объявила о планах подписать контракт с европейскими космическими компаниями к концу года для запуска проекта IRIS² — суверенной спутниковой сети.

IRIS² объединит 290 спутников и обеспечит «стратегическую независимость» Европы в области спутникового интернета, где правит сейчас американская SpaceX. Ожидаемая стоимость проекта превышает 10 миллиардов евро, что делает его крупнейшим космическим контрактом в истории ЕС.

В контракте участвует консорциум SpaceRISE под руководством SES, Eutelsat и Hispasat, с поддержкой промышленности Европы и Европейского космического агентства. Инициатива IRIS², запущенная в 2022 году, создана для снижения зависимости Европы от зарубежных сетей, в том числе таких как OneWeb.

Запуск группировки спутников планируется к 2030 году.