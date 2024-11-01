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Европа определилась с проектом спутникового интернета IRIS² за 10 млрд евро

Еврокомиссия объявила о планах подписать контракт с европейскими космическими компаниями к концу года для запуска проекта IRIS² — суверенной спутниковой сети.

Европа определилась с проектом спутникового интернета IRIS² за €10 млрд
© globallookpress.com

IRIS² объединит 290 спутников и обеспечит «стратегическую независимость» Европы в области спутникового интернета, где правит сейчас американская SpaceX. Ожидаемая стоимость проекта превышает 10 миллиардов евро, что делает его крупнейшим космическим контрактом в истории ЕС.

В контракте участвует консорциум SpaceRISE под руководством SES, Eutelsat и Hispasat, с поддержкой промышленности Европы и Европейского космического агентства. Инициатива IRIS², запущенная в 2022 году, создана для снижения зависимости Европы от зарубежных сетей, в том числе таких как OneWeb.

Запуск группировки спутников планируется к 2030 году.

Наука и техника
Eutelsat
OneWeb
SpaceX
Европейское космическое агентство
Еврокомиссия
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