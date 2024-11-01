Названа самая уязвимая перед жарой категория людей

Мировая смертность из-за жары, дефицит продовольствия и вспышки инфекционных заболеваний, вызванные климатическим кризисом, достигли рекордных уровней. Из доклада Международной комиссии по климату Lancet Countdown следует, что жара стала основной причиной роста смертности пожилых людей в последние десятилетия.

В девятом отчете проекта Lancet Countdown о влиянии климата на здоровье людей указано, что люди по всему миру сталкиваются с беспрецедентными угрозами своему здоровью из-за быстро меняющегося климата. Исполнительный директор проекта, доктор Марина Романелло заявила, что новый обзор угроз здоровью жителей планеты выявил «самые тревожные результаты».

Смертность от жары среди людей старше 65 лет взлетела на 167 процентов в 2023 году по сравнению с 1990-ми годами. Высокие температуры также привели к тому, что люди стали спать на шесть процентов меньше, чем в среднем в 1986-2005 годах. Плохой сон оказывает глубокое негативное влияние на физическое и психическое здоровье, подчеркнули эксперты.

Из-за более жаркой и сухой погоды в мире стали чаще возникать песчаные и пыльные бури. На фоне этого людей, подвергшихся воздействию опасно высоких концентраций твердых частиц, стало на 31 процент больше. В то же время опасные для жизни заболевания - лихорадка денге, малярия и лихорадка Западного Нила - продолжают распространяться на новые территории в результате повышения температур.

По оценке ученых, 2023 год побил рекорды глобального потепления на фоне экстремальных волн тепла, смертоносных стихийных бедствий, разрушительных лесных пожаров, затронувших людей по всему миру, и рекордных выбросов парниковых газов.

В прошлом году общемировой объем выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой, достиг исторического максимума, превысив показатель 2022 года на 1,1 процента. Ни один человек или экономика на планете не застрахованы от угроз здоровью, связанных с изменением климата, подчеркнули эксперты.

В 2023 году экстремальная засуха, длившаяся около месяца, затронула 48 процентов мировой суши, а людям пришлось столкнуться с беспрецедентными 50 днями опасных для здоровья температур. В результате на 151 миллион человек больше столкнулись с умеренной или тяжелой нехваткой продовольствия, грозящей недоеданием и другим ущербом для здоровья.

Российский эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин прокомментировал доклад Lancet Countdown для «Коммерсанта». Он отметил, что России не грозит «превращение в тропики», но в будущем волны жары, негативно влияющие на здоровье людей, станут сильнее, длиннее и будут случаться в два-три раза чаще.