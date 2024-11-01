Microsoft переведет Windows 10 на платную поддержку

Microsoft официально объявила, что пользователи смогут продлить поддержку Windows 10 на один год, подключившись к программе Extended Security Updates (ESU) за $30. Об этом говорится на сайте компании.

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Таким образом, после завершения официального периода поддержки 14 октября 2025 года, пользователи смогут и дальше получать патчи безопасности. При этом для корпоративных клиентов первый год обновлений ESU обойдется в $61, второй — $122, а третий — $244. Программа предусматривает получение критических и важных обновлений безопасности без новых функций, исправлений ошибок и технической поддержки.

Вице-президент Microsoft Юсуф Мехди отметил, что пользователи смогут присоединиться к программе ESU ближе к окончанию поддержки в 2025 году.

Вместе с тем компания вновь призвала обновиться до Windows 11, хотя многие компьютеры не поддерживают эту версию операционной системы из-за строгих требований к аппаратному обеспечению. Windows 11 поддерживается только на ПК с процессорами, выпущенными не ранее 2018 года, и чипом TPM.