Google объяснил отсутствие лягушки в приложении с погодой Pixel Weather

На недавнем подкасте Made by Google компания раскрыла детали разработки нового приложения Pixel Weather и объяснила отсутствие популярного маскота Фрогги.

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Фрогги представляет собой анимированного лягушонка, который реагирует на изменения погоды в приложении. Например, он может прыгать или прятаться под листом в дождливую погоду.

В отличие от Google Weather, Pixel Weather использует «сдержанные» ИИ-сгенерированные городские пейзажи на фоне, чтобы «сосредоточить внимание на данных». Команда Pixel Weather сообщила, что отказ от Фрогги был трудным выбором, так как мнения о персонаже разделились, поэтому дизайнеры выбрали универсальный, лаконичный стиль.

Pixel Weather предлагает пользователям новые функции, такие как тактильные эффекты дождя, где вибрация соответствует его интенсивности, и звуковой эффект дождя, доступный при нажатии на иконку осадков.

Эти функции уже начинают распространяться.