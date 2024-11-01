У мошенников в Telegram появилась новая схема кражи данных

Специалисты Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» выявили вирус-троян, распространяемый через некоторые Telegram-каналы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет экспертов центра.

Как отмечается, мошенники используют каналы, связанные с финансами и трейдингом. Целью злоумышленников является шпионаж и кража данных. К постам в Telegram прикрепляются архивы с вредоносными файлами внутри (с расширениями типа .lnk, .com и .cmd).

«Если пользователь откроет эти файлы, на устройство загрузится вредоносное ПО — вирус DarkMe, позволяющий удаленно выполнять команды с сервера злоумышленников и воровать данные», — говорится в публикации.

Эксперты советуют пользователям не пренебрегать установкой антивируса от надежного поставщика и повышением уровня киберграмотности. Как отмечают они, это позволит защититься от онлайн-угроз.

Ранее директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров заявил «Известиям», что в большинстве случаев кибератаки в России направляются на организации в финансовом секторе, государственные учреждения, крупные корпорации, а также на сферу телекоммуникаций и критическую инфраструктуру.